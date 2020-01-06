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Elazığ'da kardan kapanan 150 köy yolundan 63'ü açıldı

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolundan 63'ü, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

06.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:48 Elazığ'da kardan kapanan 150 köy yolundan 63'ü açıldı

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolundan 63'ü, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, dün merkez ve ilçelere bağlı 105 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatarak, kapanan 105 köy yolundan 63'ünü açtı. 42 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



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Kaynak: DHA

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