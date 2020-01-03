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Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın bulundu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 88 yaşındaki kadın bulundu.

03.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:26 Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın bulundu
'ın ilçesinde kendisinden bir süredir alınamayan 88 yaşındaki kadın bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karınca köyünde yaşayan Rabia Demirtağ, sabah saatlerinde aile bireylerinin evde olmadığı sırada dışarı çıktı.

Yolda kendisini gören komşusunun nereye gittiğini sorması üzerine kent merkezinde oturan kızının yanına gideceğini söyleyen Demirtağ'dan bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Demirtağ'ı bulmak için kent genelinde arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda Demirtağ'ın ilçeye bağlı Çakırtaş köyündeki bir yakının evinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınan yaşlı kadın, ailesine teslim edildi.

Kovancılar, Elazığ, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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