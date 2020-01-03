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Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın için arama çalışması

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 88 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

03.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:12 Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın için arama çalışması
'ın ilçesinde kendisinden bir süredir alınamayan 88 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karınca köyünde yaşayan Rabia Demirtağ, sabah saatlerinde aile bireylerinin evde olmadığı sırada dışarı çıktı.

Yolda kendisine gören komşusunun nereye gittiğini sorması üzerine kent merkezinde oturan kızının yanına gideceğini söyleyen Demirtağ'dan bir daha haber alınamadı.
Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri Demirtağ'ı bulmak için kent genelinde arama çalışması başlattı.
Demirtağ'ın oğlu Murat Demirtağ, yaptığı açıklamada, annesini görenlerin en yakın polis merkezine ya da jandarmaya bilgi vermesini istedi.

Kovancılar, Elazığ, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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