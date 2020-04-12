Elazığ'da kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu
Elazığ'da kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu Elazığ'da ailesinin yanından ayrılarak kaybolan 9 yaşındaki otizm hastası Mert ekiplerin çalışması sonucu 20 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.
12.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:53
ELAZIĞ - Elazığ'da ailesinin yanından ayrılarak kaybolan 9 yaşındaki otizm hastası Mert ekiplerin çalışması sonucu 20 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi. Olay, Merkeze bağlı Harput Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Mert Aras Altındal, ailesinin yanından ayrılarak kayboldu. Bir süre kendi çabalarıyla kaybolduğu yerde çocuklarını arayan aile, bulamayınca durumu Jandarma , ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kaybolan çocuğu jandarma iz takip köpekleri ve drone kaldırarak aramaya başladı.Ekipler yaklaşık 20 saat süren aramanın ardından kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta derelik arazide üşümüş çocuğu buldu.Tek başına bulunan Mert, tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürülerek tedavisi yapıldı.Çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA