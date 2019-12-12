Haberler » Güncel » Elazığ'da, kayıp 8 büyükbaş hayvanı jandarma buldu - Haber

Elazığ'da, kayıp 8 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

Elazığ'da, ağıldan kaçan 8 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

12.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:38Elazığ'da, kayıp 8 büyükbaş hayvanı jandarma buldu
'da, ağıldan kaçan 8 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

Gümüşkavak mahallesinde oturan H.D. akşam saatlerinde ağılındaki 8 büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu fark etti. H.D, hayvanlarının çalınmış olabileceğini düşünerek durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine İl Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmanın sonucunda ağıldan kaçtıkları belirlenen hayvanlar, 8 kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulundu.

H.D, 7 saat süren arama çalışması sonucunda hayvanlarını bulup teslim eden jandarmaya teşekkür etti.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52 KMÜ'de kan bağışı kampanyasında 557 ünite kan alındı - Haber
16:50 JANDARMA EKİPLERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENDİLER - Haber
16:50 Dev balığı böyle taşıdı - Haber
16:50 Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den YÖK'e ziyaret - Haber
16:45 Şenol, "Doğu Türkistan'ın sesine kulak verin" - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
12.12.2019 16:54:12