03.07.2019 17:50
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Elazığ'da Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi

Elazığ

Elazığ'da 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan 30 gaziye Milli Mücadele Madalyası verildi.

Elazığ'da 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan 30 gaziye Milli Mücadele Madalyası verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan 30 gaziye Milli Mücadele Madalyası verildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen madalya törenine, Vali Kaldırım'ın yanı sıra, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ile gaziler katıldı.

Köklü bir medeniyete sahip oldukları için gurur duyduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım "Bizim milletimiz tarih sahnesinde her zaman insanlığa değer katan, insanı insan olarak değerlendiren bir anlayışa sahiptir. Bu şanlı tarih gerçekten çok kıymetlidir. Bu kıymeti oluşturan da sizlersiniz. Başta Kıbrıs Gazilerimiz olmak üzere tüm gazilerimizi şükranla anıyorum. Ahirete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

20 Temmuz 1974'te 37 bin 500 arkadaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıklarını dile getiren Derneğin Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut ise, " Bu harekatta bizlere verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdik ve muzaffer bir gazi olarak vatanımıza geri döndük. Bizlere tevcih edilecek milli mücadele madalyalarını göğsümüzde bir onur nişanesi olarak taşıyacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ, Kıbrıs, Güncel

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