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Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor

Elazığ'da 88 bin metre kare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda dolgu ve alt yapı çalışmaları hızla devam ederken, montajlanacak konteynerlerin de bir kısmı geldi.

07.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:16Elazığ'da konteyner kent çalışmaları aralıksız sürüyor
'da 88 bin metre kare arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda dolgu ve alt yapı çalışmaları hızla devam ederken, montajlanacak konteynerlerin de bir kısmı geldi.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda depremden hemen sonra başlatılan geçici barınma imkanı sağlayan konteyner kent kurulum çalışması tesislerinin yanındaki 88 bin metre karelik alan üzerinde devam ediyor. İlk etapta bin konteyner kurulması planlanan bölgede zemin ve alt yapı çalışmasının dörtte biri tamamlandı, pis ve temiz su bağlantılarının çalışmaları da hızlandırıldı. Öte yandan, alt yapı kapsamında elektrik tesisatının hazırlıklarına başlandığı belirtildi. AFAD deposundaki konteynerlerin de belirlenen noktalara aralıksız bir şekilde gönderildiği ve kuruluma hazır hale getirildiği bildirildi.

Montajlama bir kaç gün içinde başlayacak

Altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Saha Şefi Mesut Ceylan, "Elazığ'da yaşanan depremden dolayı üzgünüz. Devletimiz ve bizler insanımızın yanındayız. Bizler de ilk günden beri Elazığlıların yanındayız. Elazığspor'un yanında bulunan 88 bin metrekare alanda bin adet konteyner yapımına başladık, altyapının dörtte bir oranında tamamladık" dedi.

En kısa sürede konteynerlerin montajına başlayacaklarını da aktaran Ceylan, "24 saat çift vardiya olarak çalışıyoruz. Şuanda da konteynerlerin pis ve temiz su bağlantılarının çalışmaları hızla devam ediyor. Elektrik tesisatı için hazırlıklarımıza başladık. Dört gündür çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de montajlara başlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığspor, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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