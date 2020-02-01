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Elazığ'da konteyner kent çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da 75 bin dönüm arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda dolgu ve alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

01.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:03Elazığ'da konteyner kent çalışmaları sürüyor
ELAZIĞ (İHA) – 'da 75 bin dönüm arazi üzerinde oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda dolgu ve alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda depremden hemen sonra başlatılan geçici barınma imkanı sağlayan konteyner kent kurulum çalışması tesislerinin yanındaki 75 bin alan üzerinde devam ediyor. İlk etapta bin konteyner kurulması planlanan bölgede zemin ve alt yapı çalışması hızlı bir şekilde sürürken, 15 gün içerisinde konteyner kentin bitmesinin planlandığı belirtildi.

Bin kişilik konteyner kentin dolgu çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Saha Şefi Hamit Batuhan Çelik, "Amacımız bir an önce buranın dolgusunu yapıp İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi 15 gün içerisinde burayı AFAD ekipleri ile birlikte halkımıza açmak ve teslim etmek. Şuanda dolgu çalışmalarımız var. Zemin çok ıslak olduğu için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dolgu çalışmasından sonra alt yapı çalışmalarına girilecek. Ondan sonra nasip olursa konteynerlerimiz de buraya gelecek. Buraya bin adet konteyner gelecek" dedi.

Konteynerlerin 21 metrekare olacağını aktaran Çelik," İnsanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde olacak. 75 bin dönüm alan üzerinde bin konteyner gelecek. Konteynerlerin geliş süresi ise yaklaşık 6 gün içerisinde olur. Bizler de Salı günü buradan çıkmayı düşünüyoruz ve o günden sonra alt yapı çalışması başlar. Ondan sonra konteyner kentimiz isim alacak ve valiliğin öngördüğü şekilde halkımızı buraya yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığspor, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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