Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Elazığ 'da korku yaratan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.

ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem bölgede geniş bir alanda hissedildi.

YERALTINDAKİ SES KAYDI PAYLAŞILDI

Daha sonra ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

ÖNCE KIRILMA, SONRA TİTREME

Siteden yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.