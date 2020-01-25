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Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı yayınlandı. Kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

25.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:29

'da korku yaratan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.

ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem bölgede geniş bir alanda hissedildi.

YERALTINDAKİ SES KAYDI PAYLAŞILDI

Daha sonra ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

ÖNCE KIRILMA, SONRA TİTREME

Siteden yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

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Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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