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Elazığ'da korkutan çatı yangını

Elazığ'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17.04.2020 01:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:43
Elazığ 'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta bulanan, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördüğü için daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Elazığ’da korkutan çatı yangını

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Elazığ, Güncel
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