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Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu

Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu edildi.

07.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:38
Elazığ 'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu
ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu edildi.
Elazığ'da korona virüs testi pozitif çıkan 9 hastanın taburcu olduğunu Vali Çetin Oktay Kaldırım duyurdu. Yapılan tetkikiler sonrası testin pozitif çıkan 9 kişi tedavilerin ardından sağlığına kavuştu. Tedavi olan hastalar sağlık çalışanların alkışlarıyla taburcu edildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, "İlimizde tedavileri devam eden 9 pozitif vakamız tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum"dedi. Elazığ’da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Genel

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Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu
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