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Elazığ'da, Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 280 bin TL ceza kesildi

Elazığ polisi, Korona virüs tedbirlerine uymayıp kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkanlarla, faaliyetlerini devam ettiren dernek ve kahvelere toplam 280 bin 910 TL para cezası kesti.

08.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:41
Elazığ'da, Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 280 bin TL ceza kesildi
Elazığ polisi, Korona virüs tedbirlerine uymayıp kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkanlarla, faaliyetlerini devam ettiren dernek ve kahvelere toplam 280 bin 910 TL para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha'nın kararları doğrultusunda Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, kapalı olması gerekirken faaliyetlerini devam ettirdiği belirlenen 4 derneğe 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre 1.568 TL, 1 dernek ile 3 kahvehaneye de 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi hükmünce 12 bin 600 TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki 126 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre 49.392 TL, 69 şahsa da aynı kanunun 282. maddesine göre 217 bin 350 TL para cezası uyguladı.Toplam yazılan para cezasının 280 bin 910 TL olduğu bildirildi.

Öteyandan salgın ile mücadelede alınan önlemlerin en önemli amacının halk sağlığını korumaya yönelik olduğu hatırlatılarak vatandaşların mecburi olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, 3. Sayfa
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