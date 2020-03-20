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Elazığ'da korona virüsü denetiminde 2 derneğe cezai işlem uygulandı

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan geçici kapatma kararına uymayan lokal ortamında oyun oynattığı belirlenen 2 derneğe cezai işlem uygulandı.

20.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:17
Elazığ'da korona virüsü denetiminde 2 derneğe cezai işlem uygulandı
Elazığ 'da korona virüsüne karşı alınan geçici kapatma kararına uymayan lokal ortamında oyun oynattığı belirlenen 2 derneğe cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesine neden olan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan,düğün salonları, her türlü oyun salonları,ve kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Durdurulan mekanların denetimi kapsamında bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da denetimler yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan denetimlerde, dernek adı altında faaliyetlerine devam ettirerek lokal ortamında oyun oynatmayı sürdüren 2 mekan tespit edildi. Bunun üzerine 2 derneğe Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince emre aykırı davranışta bulunmaktan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ekiplerin denetimlerine aralıksız devam ettiği de aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Elazığ, 3. Sayfa

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