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Elazığ'da "korona virüsü" yenen 14 kişi alkışlarla taburcu oldu

Elazığ'da aralarında 72 yaşında bir kadının da bulunduğu 14 kişi korona virüsü yenerek, bugün alkışlar eşliğinde tedavi gördüğü şehir hastanesinden taburcu edildi.

09.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:15
Elazığ'da
Elazığ 'da aralarında 72 yaşında bir kadının da bulunduğu 14 kişi korona virüsü yenerek, bugün alkışlar eşliğinde tedavi gördüğü şehir hastanesinden taburcu edildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsü tedavisi görenlerle ilgili güzel haberler geliyor. Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan 14 korona virüs tanısı konulan hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavileri tamamlanarak hastalığı yenen 14 kişi bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Karakoçan ilçesinde ikamet eden ve hastalığı yenen 72 yaşındaki Fadime Mutlu, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Sağlık personeli ve doktorlara teşekkür eden hastalar, zor bir süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlandığını aktardı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım ise yaptığı açıklamada, "İlimizde tedavileri devam eden 14 pozitif vakamız bugün itibariyle tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlımız ve sağlık çalışanlarımız için evinizde kalın" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Türkiye, Elazığ, Güncel
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