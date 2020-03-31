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Elazığ'da korona virüsüne karşı ATM önlerinde sosyal mesafe önlemi

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, bugün ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması için polis bariyerleri ile düzenleme yapıldı.

31.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:09
Elazığ'da korona virüsüne karşı ATM önlerinde sosyal mesafe önlemi
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ 'da da Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, bugün ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması için polis bariyerleri ile düzenleme yapıldı.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde de alınan tedbirler her gün biraz daha arttırılıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Pandemi Kurulu tarafından bir çok tedbir uygulamaya konularak, meydan, kapalı çarşı, mesire alanları ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktaların kapatılmasından sonra yeni tedbirler alınmaya başladı. Diğer alanların kapatılmasıyla en çok kalabalığın ve yakın temasın olduğu bankaların ATM'lerine yönelik tedbirler alındı. Sosyal mesafenin korunması için sabah erken saatlerden itibaren polisler, Hürriyet Caddesi'nde bankaların ATM önlerinde düzenleme yaptı. Polis bariyerleri 1'er metre aralıklarla yerleştirilerek sosyal mesafenin korunması sağlandı.

Halkın kendi önlemini alması gerektiğini belirten vatandaşlardan Murta Demir, "Bu konuda ilk önce biz kendi sağlığımızı düşünmemiz gerekli. Bu önemler güzel gereklidir. Bir gün bu virüsten de kurtulacağız" dedi.

Bu tip önlemlerin gerektiğini aktaran vatandaşlardan Müslüm Yılmaz ise mantıklı bir uygulama yapıldığını kaydetti. - ELAZIĞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Polis, ATM, Güncel
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