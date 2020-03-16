Elazığ'da korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Korona virüsüne karşı bir çok önlem alınırken, kent merkezinde meydanlar ve toplum kullanım alanları sabunlu su ile yıkanarak dezenfekte ediliyor.
16.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:49
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ 'da da "Korona virüsüne karşı bir çok önlem alınırken, kent merkezinde meydanlar ve toplum kullanım alanları sabunlu su ile yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasından ardından alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Elazığ'da belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha önce de toplu kullanım alanları, toplu taşıma araçları, depremzede ailelerin kaldığı konteyner kentler ve tarihi Harput Mahallesi gibi bir çok yerde çalışma yapan ekipler, aralıksız çalışma gerçekleştiriyor. Son olarak kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Paşa Cami çevresi, Öğretmenevi önü dahil olmak üzere bir çok nokta sabunlu su ile yıkandı.
Ekiplerin ayırca spor merkezleri, okuma evleri, mezarlık alanlarındaki kapalı alanlar, katı atık tesisi, terminal, hayır çarşısı, hayvan hastanesi gibi noktalarda da hidrojen peroksit, gümüş nitrat içeren dezenfektanlarla ilaçlandığı aktarıldı.
Öteyandan her gün 102 adet toplu ulaşım aracının da EBUAŞ ekipleri tarafından her gün seferler öncesinde dezenfeksiyon işleminden geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasından ardından alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Elazığ'da belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha önce de toplu kullanım alanları, toplu taşıma araçları, depremzede ailelerin kaldığı konteyner kentler ve tarihi Harput Mahallesi gibi bir çok yerde çalışma yapan ekipler, aralıksız çalışma gerçekleştiriyor. Son olarak kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Paşa Cami çevresi, Öğretmenevi önü dahil olmak üzere bir çok nokta sabunlu su ile yıkandı.
Ekiplerin ayırca spor merkezleri, okuma evleri, mezarlık alanlarındaki kapalı alanlar, katı atık tesisi, terminal, hayır çarşısı, hayvan hastanesi gibi noktalarda da hidrojen peroksit, gümüş nitrat içeren dezenfektanlarla ilaçlandığı aktarıldı.
Öteyandan her gün 102 adet toplu ulaşım aracının da EBUAŞ ekipleri tarafından her gün seferler öncesinde dezenfeksiyon işleminden geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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