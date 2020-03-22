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Elazığ'da koronavirüs tedbiri kapsamında banklar söküldü

Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan ve parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.

22.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:14
Elazığ'da koronavirüs tedbiri kapsamında banklar söküldü
Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan ve parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin koronavirüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından halk sağlığını korumak adına önlem amaçlı başlattığı çalışmalar sürüyor.
Belediyenin ilgi birimleri tarafından toplu ulaşım araçları, cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, otobüs durakları, çocuk oyun alanları gibi insanların toplu olarak kullandıkları alanlarda düzenli periyotlarla temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Belediye, tedbir çalışmaları kapsamında insanların yoğunlukta olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ahmet Aytar Meydanı ile Öğretmenevi önündeki bankları söktü, bazı noktalardaki banklara ise vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarı levhaları yerleştirdi.
Açıklamada, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın şu ifadelerine yer verildi:
"Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınıyla ülke olarak verdiğimiz topyekun mücadeleye hep birlikte sahip çıkalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına evden çıkmayalım, lütfen toplu alanlardan uzak duralım. Toplum olarak Sağlık Bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda alacağımız önlemlerle bu zor günleri atlatacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Elazığ, Güncel

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