Elazığ'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kuaför kapatıldı

Elazığ'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kuaför kapatıldıELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan kuaför salonu 10 günlüğüne kapatılırken, 4 kişiye de 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

18.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:46
Elazığ'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kuaför kapatıldı
ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirlerine uyulmayan kuaför salonu 10 günlüğüne kapatılırken, 4 kişiye de 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuaförde koronavirüs tedbirleri alınmadan tıraş yapıldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu adresi belirlenen kuaförü salonunda uygulama yaptı. Uygulamada, kuaför salonu işletmecisi, çalışanı ve 2 müşteriye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 3 bin 150'er TL olmak üzere 12 bin 600 TLidari para cezası verilirken, işletme 10 gün süreyle hizmete kapatıldı. Elazığ’da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kuaför kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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