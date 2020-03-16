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Elazığ'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları

Elazığ Belediyesi yeni koronavirüs (COVID 19) salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından insanların toplu olarak kullandıkları alanlar ile kurum ve kuruluşlar düzenli periyotlarla dezenfekte ediliyor.

16.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:52
Elazığ'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (COVID 19) salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından Elazığ Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından, Belediye Merkez bina, vezneler, spor merkezleri, okuma evleri, mezarlık alanlarındaki kapalı alanlar, Katı Atık Tesisi, Terminal binası, Hayır Çarşısı, Hayvan Hastanesi vb. sosyal alanlar ile otobüs durakları, parklar-çocuk oyun alanları, çeşmeler, cami lavaboları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile kurum ve kuruluşlar Hidrojen Peroksit, gümüş nitrat içeren dezenfektanlarla ilaçlanıyor.

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda ayrıca halk sağlığının korunması amacıyla 102 adet toplu ulaşım aracı da EBUAŞ ekipleri tarafından her gün seferler öncesinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, Wuhan, Güncel

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