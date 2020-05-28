ELAZIĞ'da koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 60 oldu

Elazığ'da koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 60 olduELAZIĞ'da, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edilen Ethem Selçuk (56) ile birlikte, kentte koronavirüse yakalanıp, iyileşen hasta sayısı 60 oldu.

28.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:08
Elazığ'da koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 60 oldu
ELAZIĞ'da, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edilen Ethem Selçuk (56) ile birlikte, kentte koronavirüse yakalanıp, iyileşen hasta sayısı 60 oldu.
Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hastalar iyileşmeye devam ediyor. Kentte hastalığa yakalanıp, taburcu edilen hasta sayısı Fırat Üniversitesi Hastanesi Pandemi Bölümü'ndeki tedavisi tamamlanan Ethem Selçuk ile 60 oldu. Selçuk, hastane personeli tarafından Sezen Aksu'nun 'Olmaz olsun' şarkısı eşliğinde alkışlarla uğurlandı. ELAZIĞ’da koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 60 oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuk, Elazığ, Güncel, Haber

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