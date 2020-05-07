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Elazığ'da koronavirüsten taburcu sayısı 56'ya çıktı

Elazığ'da koronavirüsten taburcu sayısı 56'ya çıktıELAZIĞ'da, koronavirüs nedeniyle tedavileri tamamlanıp, taburcu olanların sayısı 56'ya yükseldi.

07.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:53
Elazığ'da koronavirüsten taburcu sayısı 56'ya çıktı
ELAZIĞ'da, koronavirüs nedeniyle tedavileri tamamlanıp, taburcu olanların sayısı 56'ya yükseldi.
Elazığ'da 6 Nisan'dan bu yana Fırat Üniversitesi Hastanesi Pandemi Polikliniği'nde tedavi altındaki 3 hastadan biri olan Vahit Kuran (49), iyileşerek sağlık personelinin alkışları eşliğinde taburcu oldu. Böylece Elazığ'da koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınıp taburcu olan vatandaş sayısı 56'ya yükseldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını dile getirerek, "Taburcu sayımız 56'ya ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlığımız ve mutlu yarınlarımız için 'Evde kal' Elazığ" dedi. Elazığ’da koronavirüsten taburcu sayısı 56’ya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuran-ı Kerim, Elazığ, Güncel, Haber

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