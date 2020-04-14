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Elazığ'da koronavirüsü yenen 8 hasta alkışlarla taburcu oldu

Elazığ'da koronavirüsü yenen 8 hasta alkışlarla taburcu olduELAZIĞ'da, koronavirüs tehşisi konan ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 8 kişi, alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:29
Elazığ 'da koronavirüsü yenen 8 hasta alkışlarla taburcu oldu
ELAZIĞ'da, koronavirüs tehşisi konan ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 8 kişi, alkışlarla taburcu edildi.
Elazığ'da koronavirüs testleri pozitif çıkan hastaların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. Hastanelerde tedavileri başarıyla tamamlanan 8 kişi daha bugün taburcu oldu. Koronavirüsü yenip taburcu olan 8 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugüne kadar kentteki hastanelerde 22 kişinin taburcu olduğunu belirterek, "İlimizde tedavileri devam eden pozitif vakalarımızda taburcu sayımız 22 kişiye ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Elazığ’da koronavirüsü yenen 8 hasta alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Elazığ, Güncel
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