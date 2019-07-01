Elazığ'da "Koruktan Gelen Şifa Projesi"

'da "Koruktan Gelen Şifa Projesi" hayata geçirildi.ve Orman İl Müdürlüğünce uygulanacak proje ile kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilere tarımla ilgi bilgiler verilerek, kaynakları daha etkin kullanabilmeleri için yeni teknolojiler öğretilecek.Projenin ilk aşaması Elazığ'ın merkez Sün ve Muratcık köylerinde uygulanacak, 43 kadına eğitim verilecek.Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak bu tür projeleri destekleyerek kadını iş hayatında aktif hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.Karahan, 2015 yılından itibaren Bakanlık olarak yürüttükleri "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" ile'nin 81 ilinde kadın çiftçilere yönelik uygulanan projelerin başarılı olduğunu söyledi.Bu kapsamda Elazığ'da da güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Karahan, "Elazığ denildiğinde akla tarım ve hayvancılık geliyor. Bu tarım faaliyetleri içerisinde en önemli ürünlerimizden biri de 110 bin dekar alanda ekili ve dikili olan yıllık 85 bin ton civarında ürün elde ettiğimiz üzümdür." dedi.Üzüm üreten çiftçilere destek olmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Karahan şunları kaydetti:"Üzüm işlenmediğinde, katma değeri yüksek ürün haline getirilmediğinde çiftçilerimiz maalesef mağdur oluyor. Üzümden yapılan koruk şerbetini yeniden üreticiler, çiftçiler, tüketiciler ve her şeyden önce iç ve dış piyasaya kavuşturmak üzere Bakanlığımız Sün ve Muratcık köylerinde başlangıçta 43 kadın çiftçiyi eğitime tabi tutarak, inşallah bunu yeniden hayata geçirecek."Karahan, hem hükümet hem Bakanlık hem de il teşkilatı olarak değerli ürünleri katma değeri yüksek ürün haline getirip, üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacaklarını aktardı.