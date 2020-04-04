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Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası

Elazığ'da 11 kişi hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

04.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:12
Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası
Elazığ 'da 11 kişi hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.
İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezindeki bir ofisin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu ofise operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişinin toplu halde bulunduğunu tespit etti.

Ofiste yakalanan 11 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranmaktan ceza uygulandı.
Toplam 34 bin 650 lira para cezası verilen 11 kişiden ayrıca 30 gün evden çıkmamaları ve 10 kitap okumaları istendi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara herkesin uyması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ, Polis, Güncel
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