Kaynak: İHA

Elazığ'da "Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere" Projesi kapsamında öğrencilere seminer verildi.Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü tarafından başlatılan ve Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından desteklenen "Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere" Projesi kapsamında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Psikolog Çağla Gül ve Psikiyatrist Zeynep Elyas Kaya tarafından verilen seminerde, teknoloji ve internet bağımlılığı hakkında bilgi verildi.Proje kapsamında 2'inci semineri yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, "Bugün okulun kız öğrencilerine yönelik internet bağımlılığıyla ilgili ailede internet kullanımı, yararları ve zararlarıyla ilgili çok güzel bir seminer verildi. Çok faydalı bir seminer olduğunu düşünüyorum. Bu tip seminerlerin gençler üzerinde etkisi olumlu olacaktır. Kız çocukları bizim için çok önemli. Geleceğin annelerini ne kadar bilinçli yetiştirebilirsek toplum nitelik açısında o kadar iyi olur" dedi.Proje kapsamında öğrencilerle olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Psikiyatrist Zeynep Elyas Kaya ise, "Özellikle kız çocuklarına yönelik olması projenin önemini 2 kat daha artırıyor. Çünkü bu çocuklar yarın toplumu inşa edecek. Her biri birer anne olacak. Meslek, sosyal ve aile hayatında önemli görevleri olan bireyler olacaklar. Geleceğin bugünlerde bu kadar güzel projelerle ileriye hazırlanmış olmasını çok sevinç verici. Bu tür faaliyetlerin içerisinde olmaktan keyif alıyoruz. Güzel bir etkinlikti. Teknoloji bağımlılığı dediğimiz şeyin bugün artık hastalık kabul edebilen pek çok farklı isimle anılan boyutlarına değindik. Selfie çekmeden duramamayı, telefondan uzak kalamamayı konuştuk. En sonunda da gerçek bilgiye ulaşmadığı için hiçbir şey bilmeyenlerin ne kadar öz güvenli olduğunu konuştuk. Keyifli ve öğretici bir etkinlik oldu " diye konuştu.Okulun konferans salonunda düzenlenen seminere, Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, Psikolog Çağla Gül, Psikiyatrist Zeynep Elyas, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ELAZIĞ