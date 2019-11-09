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Elazığ'da 'Kudüs Bilgi' konferansı

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde (FÜ), yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla 'Kudüs Bilgi' konferansı düzenlendi.

09.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:05Elazığ'da 'Kudüs Bilgi' konferansı
Üniversitesi'nde (FÜ), yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla ' Bilgi' konferansı düzenlendi.

FÜ'de öğrenim gören Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından 'Kudüs Bilgi' konulu konferans düzenlendi. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Ma'rouf Omar ile Uluslararası Kadın Koalisyonu Eski Başkanı Tarihçi Amal Mohammed Khalifa tarafından sinevizyon gösterimi destekli Kudüs ve hakkında bilinmeyenler anlatıldı.

Kudüs'ün, İslam alemi için önemine değinen Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Ma'rouf Omar, "Elazığ'a ilk ziyaretim. Fırat'ı hayatımda ilk defa görüyorum ve çok mutluyum. Kudüs'ü konu olarak bu konuşmada ele alacağız. Ana tema olarak Kudüs'ün ehemmiyetini, peygamber efendimizin Kudüs'e verdiği önemin üzerinde duracağız. Bugün ben daha fazla Kudüslülerin diliyle konuşacağım. Kudüs'teki son durumları, Kudüslülerin sizse anlatmak istediklerini dile getireceğim" dedi.

Gençlerin, Kudüs ve İslam tarihi hakkında bilgili ve bilinçli olmaları gerektiğini ifade eden Tarihçi Amal Mohammed Khalifa, "Kudüs davası, tüm Müslümanların davasıdır. Burada bu davayı anlatacağımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Tüm gençlerin, bu dava hakkında bilinç sahibi olmalarını istiyoruz. Çünkü ilerde bu bayrağı onlar taşıyacaklar" şeklinde konuştu.

Öğrenci topluluğu üyelerinden Mohamed Said El Mostafa ise, " Bugün çok önemli ve büyük bir gün. Uluslararası Öğrenci Topluluğu olarak konferans düzenledik. Konusu ise 'Kudüs Bilgi' üzerineydi. Geneli yabancı öğrenci uyruklu olmakla beraber üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. Fecir Eğitim Derneği ve Arap Topluluğu ile birlikte güzel bir program düzenledik. Çok değerli iki hocamız konuşmacı olarak katıldı. Amacımız, Kudüs ve davasını unutmamak ve unutturmamak" diye konuştu.

Konferansa, Öğretim Üyesi Dr. Ma'rouf Omar ve Tarihçi Khalifa'nın yanı sıra, Fecir Eğitim Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu, FÜ öğretim üyeleri, davetliler ile çok sayıda öğrenci katıldı. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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