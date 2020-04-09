Elazığ'da kumar oynayan 21 kişiye "sosyal mesafeye uymama" cezası
Elazığ'da kumar oynayan 21 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 66 bin 150 lira idari ceza uygulandı.
09.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:22
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira idari ceza uyguladı.
Öte yandan, şüphelilerin kimlik kontrolü sırasında, sahtecilik suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
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