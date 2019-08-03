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Elazığ'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim yapabilmelerini sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

03.08.2019 10:39 Elazığ'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Vatandaşların kurbanlarını daha hijyenik ortamlarda kesmeleri ve satmaları için Elazığ Belediyesi tarafından Kurban satış ve kesim yerleri oluşturuldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "İlgili müdürlüklerimiz tarafından, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda Kurban Bayramını idrak edebilmeleri için gerekli düzenleme ve tedbirler alınmaya başlandı. Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla oluşturulan kurban kesim ve satış yerlerinde hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda İmam Efendi Bulvarı-Güney İmar Yolu, Yıldız Bağları Mahallesi Hafriyat Alım Sahası, Doğukent Mahallesi Hayır Çarşısı Yanı, Hayvan Borsası ve Çaydaçıra Mahallesi kurban satış yeri olarak, Sürsürü Mahallesi Hacı Nazmi Cami Karşısı, Abdullahpaşa Mahallesi Pazar Yeri, Hilalkent Mahallesi Hilalkent Camii Karşısı, Cumhuriyet Mahallesi Tapu Binası Yanı, Rüstempaşa Mahallesi Eski Cezaevi Arkası, Kırklar Mahallesi Pazar Yeri Alt Tarafı, Kızılay Mahallesi, Yıldızbağları Mahallesi Perşembe Pazarı Üstü ve Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi Kanal Üstü ise kurban kesim olarak belirlenmiştir. Belediyemiz tarafından belirlenen alanlar dışındaki cadde ve sokaklarda gelişi güzel kurban kesimi yapılmaması konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyor, yaşanacak olumsuzlukların 153 Beyaz Masa hattına bildirilmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


Halkla İlişkiler, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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