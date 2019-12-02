Haberler » Güncel » Elazığ'da lise öğrencilerinden kadına şiddete 'makyaj'lı tepki - Haber

Elazığ'da lise öğrencilerinden kadına şiddete "makyaj"lı tepki

Elazığ'da lise öğrencileri kadına şiddete dikkati çekmek için makyaj yaptı.

02.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:16Elazığ'da lise öğrencilerinden kadına şiddete
'da lise öğrencileri kadına şiddete dikkati çekmek için makyaj yaptı.
Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptırdı.
Ellerinde, "Kadına şiddete 'dur' de", "Kadına tekme atmak sadece karnındaki bebeğin hakkıdır", "Ben Özgecan Aslan", "Benim adım Emine Bulut" yazılı dövizlerle okul bahçesinde toplanan öğrenciler kadına şiddete makyaj ile tepki gösterdi.
Öğretmen Funda Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada kadına yönelik şiddetin önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.

Kadına şiddetin önlenmesinin eğitimle mümkün olabileceğini ifade eden Karagöz, "Kadına şiddet kanayan yaramız olduğu için farkındalık oluşturmak amacıyla kızlarımızla böyle bir çalışma hazırladık. Umarız kadına yönelik her türlü şiddet bir an önce son bulur." dedi.

Öğrencilerden Ceren Koç, sadece kadınların değil diğer canlıların da şiddete maruz kalabildiğini dile getirerek, "Annelerimizi, kardeşlerimizi ve ablalarımızın şiddet görmesini istemediğimiz için şiddete artık 'dur' demek istiyoruz." diye konuştu.

Elif Yıldırım da kadınların şiddete değil, saygı ve sevgiye layık olduğunu belirtti.

Elazığ, Makyaj, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:24 Söke'de sağlık memurları darp edildi - Haber
18:24 Çubuk'ta kaçarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haber
18:22 RTÜK: 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulaması örnek olmalı - Haber
18:22 Ürdün'de yargılanan İsraillinin duruşması yarına ertelendi - Haber
18:20 Başkentte cinayet - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:10 Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:26:13