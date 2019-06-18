Elazığ'da LÖSEV tarafından konferans

Elazığ
'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV
) tarafından konferans düzenlendi.
Kurumun il binasında gerçekleştirilen konferansta konuşan LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aslı Boynueğri, lösemili çocuklara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Boynueğri, 21 yıldır bu alanda sağlık, eğitim ve çeşitli branşlarda lösemili hastaların ve ailelerinin yanında olduklarını anlatarak, bu alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç de bu tür konferansların sürekli yapılarak, bu çocuklara karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini aktardı.
"LÖSEV çok önemli. İnsanlarımız, çocuklarımız keşke bu hastalıklara maruz kalmasa ama lösemili hastalarımız çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bu konuda toplum olarak hepimizin duyarlı olması gerekiyor." diyen Kenç, Bakanlık olarak da birçok çalışmanın yapıldığını kaydetti.