Elazığ'da mağarada PKK'lı teröristlere ait malzemeler bulundu

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki katlı doğal mağarada çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Arıcak ilçesinde sürdürülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz-23 Operasyonu kapsamında iki katlı doğal bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 3 büyük ve 5 küçük jelikan bidon, 3 kitap, 4 örgütsel doküman, 1 leşker kıyafeti, 1 sırt çantası, 7 battaniye, 11 çift ayakkabı, 1 uyku tulumu, 1 tavla, 2 satranç, 200 büyük pil, çok sayıda muhtelif ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.