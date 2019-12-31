Haberler » Güncel » Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı - Haber

Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı

Elazığ'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.

31.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:54 Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı
'da " 'nin Fethi " programı düzenlendi.

AGD tarafından "Mekke'nin Fethinin" 1389 yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Program, şiir, ilahi ve sinevizyonla devam etti.

Mekke'nin Fethin 1389 yıl münasebeti ile bir araya geldiklerini dile getiren Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, "Mekke'nin Fethi gönüller fethi demektir. Barış, sevgi, kardeşlik demektir"dedi.

Programa STK temsilcileri ve davetliler katıldı. - ELAZIĞ

Bünyamin Eroğlu, Elazığ, Mekke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:22   Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü - Haber
23:21   Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
23:21   Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - Haber
23:20   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haber
23:20   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
22:20   2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Haber
22:19   Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
31.12.2019 23:23:06