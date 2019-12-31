Haberler » Güncel » Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı - Haber

Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı

Elazığ'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.

31.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı
Elazığ'da "Mekke'nin Fethi " programı düzenlendi.

AGD tarafından "Mekke'nin Fethinin" 1389 yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Program, şiir, ilahi ve sinevizyonla devam etti.

Mekke'nin Fethin 1389 yıl münasebeti ile bir araya geldiklerini dile getiren Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, "Mekke'nin Fethi gönüller fethi demektir. Barış, sevgi, kardeşlik demektir"dedi.

Programa STK temsilcileri ve davetliler katıldı. - ELAZIĞ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:22   Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret - Haber
01:21   Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Haber
01:21   Bakan soylu, egm mobese merkezi'ne telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu - Haber
01:17   Gaziantep'te çifte sevinç - Haber
01:16   Başkent'te yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:28:04