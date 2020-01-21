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Elazığ'da metruk ev yangını

Elazığ'ın Maden ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:37Elazığ'da metruk ev yangını
'ın ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Maden ilçesi Naldöken köyünde bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ilçeden olay yerine giden itfaiye ekibi yetersiz kalınca Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri takviye olarak sevk edildi. Olay yerine ulaşan takviye ekiplerin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, Maden, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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