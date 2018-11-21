Elazığ'da "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:30

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.Karakoçan Kaymakamlığı Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatı anlatıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Enver Polatoğlu, Mevlid-i Nebi Haftasının önemine değindi.Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut da, Hz. Peygamberin hayatını anlamanın önemine işaret etti.Bulut, şunları kaydetti:"Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle insanlık alemi için en mükemmel örnek ve kamil insan modeli Hz. Muhammed'dir. (S.A.V) Bizler de Peygamberimize duyulan muhabbetin artmasına, onun insanlığa takdim ettiği güzelliklerin daha iyi anlaşılmasına, birlik, bütünlük ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan bu hafta münasebetiyle program düzenledik."Program, ilahi ve kasidelerin okunması ile son buldu.