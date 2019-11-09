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Elazığ'da Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:02Elazığ'da Mevlid-i Nebi Haftası
'ın ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
Karakoçan Kaymakamlığı Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatı anlatıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte Kur'an kursu hocası Sümeyra Demir, Mevlid-i Nebi Haftasının önemine değindi.
Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut da, her yıl düzenli şekilde gerçekleştirdikleri programa yoğun bir katılımın olduğunu söyledi.
Bu program ile Hz. Peygamberin hayatını anlamanın önemine değindiklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:
"Mevlid-i Nebi Haftası, insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı, rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan, insanlık ve merhametini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımıza onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle insanlık alemi için en mükemmel örnek ve kamil insan modeli Hz. Muhammed'dir. (S.A.V) Bizler de Peygamberimize duyulan muhabbetin artmasına, onun insanlığa takdim ettiği güzelliklerin daha iyi anlaşılmasına, birlik, bütünlük ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan bu hafta münasebetiyle program düzenledik."
Program, ilahi ve kasidelerin okunması ile sona erdi.

Ayşe Bulut, Karakoçan, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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