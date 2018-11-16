Elazığ'da Midibüs Şarampole Uçtu: 17 Yaralı

Elazığ
'da yağış nedeniyle yoldan çıkan midibüsün şarampole uçması sonucunda 17 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Malatya
yolunun 30. kilometresinde Gözeli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah
Günbattı idaresindeki 23 LV 028 plakalı midibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD
ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis
kaza yerinde inceleme yaparken, midibüsün Malatya'dan Diyarbakır
'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
(İHA)
Malatya,Elazığ