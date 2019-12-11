Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı - Haberler

Elazığ'da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı

Elazığ'da minibüsün aracını sıkıştırıp kaza yapmasına neden olduğunu iddia eden sürücü ve arkadaşları mini terminalde kavga çıkarıp 2 kişiyi yaraladı.

11.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:45Elazığ'da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı
'da minibüsün aracını sıkıştırıp kaza yapmasına neden olduğunu iddia eden sürücü ve arkadaşları mini terminalde kavga çıkarıp 2 kişiyi yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde yer alan mini terminalde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. trafikte minibüs şoförü T. T. yüzünden kaza yaptığını ileri sürerek minibüslerin kalktığı mini terminale geldi. Terminalde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu minibüs şoförü T.T. bıçakla, E.D. ise darp edilerek yaralandı. Kavgaya karışan A.K. ve arkadaşları kaza yaptıkları aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ekibi edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Elazığ, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:15 "Uluslararası Yunus Emre Günleri" başladı - Haberler
19:08 Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede - Haberler
19:01 'Dev siber saldırıya hedef olan' İran'da 15 milyon kişinin banka bilgileri çalındı iddiası - Haberler
19:01 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Haberler
18:57 Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Haberler
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Haberler
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Haberler
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Haberler
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Haberler
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Haberler
11.12.2019 19:25:16