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Elazığ'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

- Elazığ'da minibüs şarampole yuvarlandı : 2 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da minibüs şarampole yuvarlandı 2 kişi yaralandı.

02.09.2019 17:18
- Elazığ'da minibüs şarampole yuvarlandı : 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs şarampole yuvarlandı 2 kişi yaralandı.
Kaza, Merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Seyisler Sokak Odunambarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LH 095 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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