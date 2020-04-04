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Elazığ'da minibüsçülerden,sağlık çalışanlarına destek

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'ne hizmet veren minibüsçüler, korona virüsle mücadele kapsamında önemli görev düşen sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceklerini duyurdu.

04.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:34
Elazığ'da minibüsçülerden,sağlık çalışanlarına destek
Elazığ 'ın Aksaray Mahallesi'ne hizmet veren minibüsçüler, korona virüsle mücadele kapsamında önemli görev düşen sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceklerini duyurdu.

Türkiye 'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da sağlık çalışanlarına destek devam ediyor. Elazığ'da çarşı ve Aksaray Mahallesi arasında hat sahibi olan minibüsçüler, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için ücretsiz taşıma kararı aldı. Minibüs sahipleri korona virüs ile mücadelede en önemli rolü alan sağlıkçılar için böyle bir karar aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederken uygulamaya da bugün itibari ile başladıklarını dile getirdi.

Gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlıkçıların yanında olduklarını ifade eden minibüs sahibi Sefer Yılmaz, "Belediyemizin başlattığı sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararına destek çıkarak Aksaray Mahallesin'de ikamet eden etmeyen bütün sağlık çalışanlarımızı hepsini ücretsiz taşıma kararı aldık. Korona virüsten dolayı Aksaray minibüs esnafı olarak maske, eldiven ve araçlarımızı dezenfektan ederek çalışıyoruz. Yetkililerin bize vermiş olduğu kurallar çerçevesinde aracımızın yüzde 50 yolcu taşıma kararını tam olarak uyguluyoruz" dedi.

Bu virüsün hayatını ne kadar bozduğunu ve düzeni ne kadar değiştirdiğini gördüklerini aktaran Mahalle Muhtarı Özcan Bal ise "Düzeni bozulan minibüsçü arkadaşlarımızda zaten para kazanmayı bir kenara bırak sırf insanlara hizmet etmek adına bu işi yapıyorlar. Çünkü para kazanmadıklarını biliyoruz. Buna rağmen minibüsçü arkadaşlarımız bu süreçte en fazla yıpranan sağlıkçılarımız için böyle bir şey düşünmüşler. Bize bunu ilettiler bu düşünceleri bizleri de çok mutlu etti. Bu süreçle beraber bundan sonra sağlıkçıları ücretsiz taşıyacaklar" ifadelerini kullandı.

Gurur duyduklarını dile getiren minibüs sahibi Hüseyin Çetini "İnsanlarımıza hizmet etmek bizim için güzel bir olay. Devletimizin ve milletimizin her daim yanındayız. Biz halkımızın her daim yanındayız. 'Evde kal Türkiye, Evde Kal Elazığ' diyoruz"şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Aksaray, Elazığ, Güncel
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