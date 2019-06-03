Elazığ'da motosiklet hırsızlığı

Elazığ
'da motosiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde park halinde bulunan bir motosikletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 kişinin kimliğini belirledi. Her iki şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada söz konusu çalıştı motosiklette bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü
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