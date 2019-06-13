13.06.2019 14:13
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Elazığ'da motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ

ELAZIĞ(AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ(AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burak Uzunoğlu'nun (25) kullandığı 23 AAT 624 plakalı otomobile Keban köprüsü mevkisinde Yusuf Akpınar idaresindeki 23 LF 158 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada sürücü Akpınar (19) ve motosiklette bulunan Emre Uluağaç (18) ile otomobildeki Safiye Melek Uzunoğlu (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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