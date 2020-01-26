Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada çalışmalar sürüyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: İHA
Önceki gün Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da ve Malatya'da yıkım yaşanmıştı. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri 24 saat aralıksız çalışma yapıyor. Merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanının enkaz alanında da çalışmalar sürüyor. Ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - ELAZIĞ