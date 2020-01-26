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Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada çalışmalar sürüyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada çalışmalar sürüyor.

26.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:02
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada çalışmalar sürüyor.
Önceki gün ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da ve 'da yıkım yaşanmıştı. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri 24 saat aralıksız çalışma yapıyor. Merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanının enkaz alanında da çalışmalar sürüyor. Ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)
Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada çalışmalar sürüyor

Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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