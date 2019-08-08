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Elazığ'da "Mutlu Olmak İstiyorsan, Mutlu Et" projesi

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi, Kurban Bayramı öncesi çocuklara giysi yardımında bulunarak çocukların yüzlerini güldürdü.

08.08.2019 15:36 Elazığ'da
İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi, Kurban Bayramı öncesi çocuklara giysi yardımında bulunarak çocukların yüzlerini güldürdü.
Hayata geçirilen 'Mutlu Olmak İstiyorsan, Mutlu Et' projeyle, 350 yetim çocuk bayramlıklarına kavuştu.
İlim Yayma Cemiyeti, Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu Başkanı Nevruz Demir Bayer, yaptığı açıklamada bayram öncesi yetim çocukları mutlu etmek için giysi yardımı yaptıklarını söyledi.
Yardımlaşmanın güç kazandığı bayram arifesinde yetim çocukların bayram sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bayer,"Kurban Bayramı öncesinde 350 çocuğumuza bayramlıklarını alarak, onların mutluluğuna ortak olduk. Bu yolda bize maddi, manevi destek sağlayan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kurban Bayramı, Elazığ, Bayer, Güncel

Kaynak: AA

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