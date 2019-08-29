Elazığ'da "Nimri'ye Hep Birlikte" etkinliği

Elazığ
'ın Keban
ilçesinin Nimri köyünde İstanbul
Nimri Yardımlaşma Derneği tarafından "Nimri'ye Hep Birlikte" etkinliği düzenlendi.
Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen etkinlikte kurban kesildi, katılımcılara yemek verildi.
Köy muhtarı Kamber Can, etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dernek başkanı Selahattin Yalçıner de, bir geleneği yaşattıklarını belirtti.
Etkinlik sayesinde kaynaşma sağlandığını dile getiren Yalçıner, doğa gezilerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetler de gerçekleştirdiklerini aktardı.
Etkinliğe, Ağın Kaymakamı ve Keban Kaymakam Vekili Fatih Cıdıroğlu, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.