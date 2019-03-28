Elazığ'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Elazığ'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 S 0026 plakalı öğrenci servisi ile 06 ED 3631 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada serviste bulunan 4 öğrenci hafif yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.