Elazığ'da Öğrenci Servisleri Denetlendi

Elazığ
'ın Keban
ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servislerini velilerle denetledi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında bulunan Baraj Mahallesi İlköğretim Okulu servis araçlarında velilerin de katılımıyla denetim yaptı.
Uygulama kapsamında 4 servis aracı denetlenerek yönetmelikte belirtilen hususlara uyup uymadıkları kontrol edildi.
Öğrenci velilerinin çocuklarının hangi şartlarda okula gittiklerini görme imkanı bulduğu uygulamada, sürücülere, velilere ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Uygulamanın sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere balon, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.
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Kaynak: AA