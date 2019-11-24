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Elazığ'da, 'Öğretmenler Günü' kutlamaları

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:33Elazığ'da, 'Öğretmenler Günü' kutlamaları
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kutlandı. Kutlama Programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nin Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediği programa geçildi. Programa, Vali Vekili Uhut Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya,okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda şiirlerin okunup, tiyatro gösterisinin ardından stajyer öğretmenler yemin etti.

Geçmişimizi öğretmelere borçlu olduğunu ifade ede Vali Vekili Uhut Emre Koyuncu, "Her Başarılı bir ismin arkasında öğretmenler var. Osmanlı kurucusunun hocası olmasaydı Osmanlı olmayabilirdi. Mevlana ve Yunus Emre için hocaları olmasa olur muydu. Mimar Sina'nın hocası olmasaydı, Mimar Sinan diye bir deha olur muydu. Klasik ifadesi ile mum gibi eriyerek etrafını aydınlatmak. İnsanlar için arayışların da rehber hedeflerini gerçekleştirmede anahtar olmak. Öğretmen olmaktan geçmektedir. Bu mesleği önem ve bilincini uyandırmak amacıyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlamaktadır" dedi.

Öğretmenin eğitim ağacı dalında bir yaprak olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Bende onlar ile birlikte bir yaprak olmanın gururunu ve hazzını yaşıyorum. Öğretmenlik ancak yaşanarak anlaşılabilen, anlatılabilen meslek gruplarından biridir. Bizler öğretmeniz çocuklarımıza ilmin kapısını aralayan anne ve şefkati ile dokunuşlarımızla yavrularımızı temiz ve saf yüreklerine hissettiren tarihin en eski ve kutsal meslektir. Bizlerin mayasında kıskançlık olmayan öğrencileri ile gurur ve övünç duyan bir mesleğin mensuplarıyız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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