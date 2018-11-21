21 Kasım 2018 Çarşamba 14:44



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:44

Elazığ'da 'Okul Cami Buluşması' projesi kapsamında öğrenciler camide buluştu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğü tarafından başlatılan 'Okul Cami Buluşması' projesi devam ediyor. Mevlana Camiinde düzenlenen programa Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bülbül, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve öğrenciler katıldı.Çevre okullardan katılan bir çok öğrenci, öğle namazını kılarak dua etti.Bu projenin geleneksel hale geldiğini ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bizim geleceğe yürürken hedeflerimiz ve gayelerimiz büyük. Dünyada ki hedeflerimiz ve stratejilerimize yürürken en büyük gücümüz ve kuvvetimiz yeni nesiller olacak. Bunları en güzel şekilde donatmamız yetiştirmemiz özellikle milli ve manevi değerlerimizden geleneklerimizle göreneklerimizle aldığımız değerlerle donatmamız gerçekten önemlidir" dedi.İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ise "Projenin asıl hedefi ilim ve irfanı fen ile dini cami ile okulu hayatın içerisine sokup buralarda bulunmasını sağlamak. Geleceğimiz çocuklarımız bu toplumun değerlerini yaşatacak"diye konuştu.Okul cami buluşmalarının 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'te "Bizim sizleri camiye getirmemizde ki en büyük neden eğitim yönünde burada camilerle ilgili olarak imamızın kürsüsünü mihrabını şadırvanını biliyorsunuz ama bunları yerinde görmek tabi ki. Eğitim öğretim açısından daha kalıcı ve önemlidir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ